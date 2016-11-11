Боевики ИГ казнили 40 мирных жителей в Мосуле

Боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) казнили 40 мирных жителей в Мосуле, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с властями Ирака.

Как отмечается в материале ТАСС, после казни тела убитых повесили на электрических столбах для устрашения населения.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ираке Алтафа Мусани, с начала операции по освобождению Мосула город покинули 48 тысяч человек.

- Большинство из них были размещены в лагерях и, как мы их называем, чрезвычайных пунктах, - добавил представитель ВОЗ.