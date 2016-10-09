Боевики ИГИЛ создали шесть рубежей обороны в Мосуле

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) возвели шесть оборонительных укреплений вокруг иракского Мосула. На всех линиях обороны размещены десятки заминированных бронемашин.

Это сделано для того, чтобы затруднить продвижение правительственным войскам при наступлении на город. По свидетельствам очевидцев, ежедневно на передовые позиции прибывают новые отряды боевиков, сообщает ТАСС.

ИГИЛ провозгласило Мосул своей столицей. Население города превышает 500 тысяч человек. В 2014 году Мосул был оставлен иранскими правительственными войсками практически без боя.