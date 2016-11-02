Боевики готовы выпустить мирных жителей из Алеппо за 300 долларов с каждого

Боевики террористической группировки «Джейш аль-Фатх» (запрещена в РФ) распространили в сирийском городе Алеппо листовки с предложением заплатить за выход по гумкоридорам детям в возрасте до 14 лет и людям старше 55 лет.

Согласно данным, указанным в листовках, боевики требуют за такую возможность по 300 долларов с каждого желающего покинуть город.

Вместе с тем, листовки террористов вызвали возмущение у жителей Алеппо, так как для большинства сирийцев выплата этой суммы просто невозможна, так как у них нет денег, сообщает «Экономика сегодня».