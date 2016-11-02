Боевики готовы выпустить мирных жителей из Алеппо за 300 долларов с каждого
Боевики террористической группировки «Джейш аль-Фатх» (запрещена в РФ) распространили в сирийском городе Алеппо листовки с предложением заплатить за выход по гумкоридорам детям в возрасте до 14 лет и людям старше 55 лет.
Согласно данным, указанным в листовках, боевики требуют за такую возможность по 300 долларов с каждого желающего покинуть город.
Вместе с тем, листовки террористов вызвали возмущение у жителей Алеппо, так как для большинства сирийцев выплата этой суммы просто невозможна, так как у них нет денег, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Предстоящей зимой в Москве не ожидается экстремальных морозов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии