Боевики «Джебхат ан-Нусры» отвергли предложение де Мистуры по выходу из Алеппо
Заместитель специального посланника генсека ООН Стаффана де Мистуры Рамзи Эзельдин Рамзи сообщил на брифинге, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) отклонили предложение о добровольном выходе из сирийского города Алеппо.
- «Ан-Нусра» ответила отрицательно, что было неудивительно, - цитирует Рамзи «Интерфакс».
По его словам, в ООН тем не менее продолжают надеяться на реализацию предложенного плана развития событий.
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