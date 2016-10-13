Боевики «Джебхат ан-Нусры» отвергли предложение де Мистуры по выходу из Алеппо

Заместитель специального посланника генсека ООН Стаффана де Мистуры Рамзи Эзельдин Рамзи сообщил на брифинге, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) отклонили предложение о добровольном выходе из сирийского города Алеппо.

- «Ан-Нусра» ответила отрицательно, что было неудивительно, - цитирует Рамзи «Интерфакс».

По его словам, в ООН тем не менее продолжают надеяться на реализацию предложенного плана развития событий.