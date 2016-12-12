Боевики ДАИШ захватили Пальмиру из-за прекращения наступления коалиции на Ракку

Захват боевиками террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) древнего сирийского города Пальмира стал возможен благодаря тому, что международная коалиция во главе с США прекратила наступление на Ракку. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

- Пользуясь тем, что активные боевые действия США и международной коалиции в районе Ракки были приостановлены до весны, ДАИШ перебросила значительные силы на штурм Пальмиры. Около четырех тысяч террористов с техникой: танками, БМП, джипами с крупнокалиберным вооружением, стремительно переместились из районов Дейр эз-Зор и Ракки, куда они ранее беспрепятственно вышли из иракского Мосула, — цитирует Конашенкова РИА «Новости».

По словам генерала, на протяжении последних двух суток боевики предприняли несколько атак позиций сирийской армии в районе Пальмиры.

- Наступление осуществлялось по трем направлениям: с севера, востока и юга. Общее количество наступавших составило более пяти тысяч боевиков. Хочу подчеркнуть, такой группировки террористов до прошлого четверга вокруг Пальмиры не было. Очевидно, что игиловцы сосредоточились у Пальмиры, будучи уверенными, что боевые действия в Ракке не возобновятся, — заявил Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, авиация РФ по жилым кварталам Пальмиры не наносила и не наносит. Пользуясь этим, боевики усилили атаки и захватили город.

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