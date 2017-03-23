Боевики ДАИШ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

Нападение на здание британского парламента в Лондоне было инициировано и санкционировано из штаба террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, который в свою очередь ссылается на информацию, полученную на используемых террористами интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что 22 марта автомобиль под управлением террориста-смертника сбил трех прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель с ножами в руках набросился на охранника в штатском и попытался проникнуть в здание британского парламента, однако был застрелен представителями правоохранительных органов.

В результате происшествия, которое власти Соединенного Королевства квалифицировали как теракт, погибли три человека, несколько десятков граждан получили ранения и травмы.