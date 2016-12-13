Боевики ДАИШ снимали постановочные видео российских бомбардировок Сирии

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам о существовании в рядах боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) специальных групп, которые занимались съемкой постановочных видео о российских бомбардировках Сирии и распространением этих роликов в сети.

- Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на «сообщения активистов», а также «кино» о якобы «российских бомбардировках», «расстрелах» и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерала, все школы и больницы в Алеппо использовались террористами в качестве складов боеприпасов или цехов по производству ракет.

- Результаты обследования освобожденных районов восточного Алеппо российскими саперами Международного противоминного центра пока не позволили выявить ни одной больницы или школы, которая бы функционировала при боевиках по своему прямому назначению. Все они использовались как штабы, шариатские суды, пункты сосредоточения боевиков, склады боеприпасов или цеха по производству самодельных ракет, - подчеркнул Конашенков.

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