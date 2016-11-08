Боевики ДАИШ похитили около 300 сотрудников Службы безопасности Ирака

В период с 1 по 4 ноября 2016 года боевики террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) похитили 295 бывших сотрудников Службы безопасности Ирака. Такое заявление сделала официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

- Поступили сведения о том, что ИГ (ДАИШ), как утверждается, похитила по меньшей мере 295 бывших сотрудников иракской службы безопасности. Это произошло между 1 и 4 ноября, - цитирует ТАСС выступление Шамдасани на брифинге в Женеве.

По ее словам, похищения людей произошли в нескольких деревнях, в том числе в деревне Мавали, расположенной в 20 километрах от Мосула.

- Судьба всех этих гражданских лиц на настоящий момент неизвестна, - уточнила официальный представитель Верховного Комиссариата ООН.

Кроме того, боевики 2 или 3 ноября похитили не менее 30 шейхов в округе Синджар. По непроверенной информации, 18 из них были казнены в округе Телефар.

- Мы пока не имели возможности проверить эти сообщения надлежащим образом, - заявила Шамдасани.

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