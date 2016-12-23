Боевики ДАИШ казнили двух турецких военных
Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) сожгли заживо двух турецких военнослужащих.
Военные попали в плен к террористам три недели назад в районе города Эль-Баб, сообщает портал Turkish Minute. Видеозапись их казни боевики распространили в социальных сетях. Она была опубликована после гибели 16 турецких солдат в стычке с террористами.
В общей сложности в рамках операции Щит Евфрата погибли 37 военнослужащих армии Турции и еще более трех десятков были ранены.
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