Боевики ДАИШ казнили двух турецких военных

Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) сожгли заживо двух турецких военнослужащих.

Военные попали в плен к террористам три недели назад в районе города Эль-Баб, сообщает портал Turkish Minute. Видеозапись их казни боевики распространили в социальных сетях. Она была опубликована после гибели 16 турецких солдат в стычке с террористами.

В общей сложности в рамках операции Щит Евфрата погибли 37 военнослужащих армии Турции и еще более трех десятков были ранены.