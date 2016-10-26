Боевики ДАИШ казнили в двух районах иракского Мосула не менее 232 мирных граждан
Глава парламентского комитета по правам человека, иракский депутат Абдель Рахим аш-Шамри заявил о том, что боевики ДАИШ (запрещенная в РФ организация) казнили в двух районах под Мосулом не менее 232 местных жителей.
«Боевики ИГ продолжили чинить зверства в провинции Найнава, они казнили 190 человек в районе Хаммам-эль-Алиль, после того как захватили их в разных районах Мосула», — цитирует аш-Шамри РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.
По словам депутата еще 42 человека были казнены террористами в деревне Эль-Аридж.
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