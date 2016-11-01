Боевики ДАИШ используют в Мосуле мирных жителей в качестве «живого щита»

Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани, выступая на брифинге перед журналистами, рассказала о том, что боевики ДАИШ (запрещенная в РФ организация) предприняли попытку силой пригнать в Мосул около 25 тысяч мирных жителей города Хаммам аль-Алиль, чтобы использовать их в качестве «живого щита».

- Мы получили сообщения о том, что накануне рано утром террористы на десятках грузовиков и микроавтобусов насильственно отправили порядка 25 тысяч жителей города Хаммам-аль-Алиль в Мосул, - цитирует Шамдасани «Интерфакс».

По словам представителя ООН, самолеты коалиции вынудили водителей развернуться, но несколько машин все-таки сумели прорваться в населенный пункт Абусаиф в 15 километрах к северу от Хаммам аль-Алиля.

- Мы глубоко обеспокоены за безопасность этих людей, равно как и десятков тысяч других гражданских лиц, которых боевики насильственно переселили в течение последних двух недель, - подчеркнула Шамдасани.