Боевики ДАИШ в иракском Мосуле перестали получать зарплату от работодателей
Главари террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) перестали выплачивать зарплату боевикам, сражающимся в иракском Мосуле.
Ранее им ежемесячно выплачивали пособие в размере 350 долларов. Теперь же нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон, и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph.
Издание также сообщает, что вторым источником дохода террористов являются взятки или вознаграждение за вывоз мирных жителей из города.
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