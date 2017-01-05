Боевики ДАИШ в иракском Мосуле перестали получать зарплату от работодателей

Главари террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) перестали выплачивать зарплату боевикам, сражающимся в иракском Мосуле.

Ранее им ежемесячно выплачивали пособие в размере 350 долларов. Теперь же нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон, и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph.

Издание также сообщает, что вторым источником дохода террористов являются взятки или вознаграждение за вывоз мирных жителей из города.