Боевики ДАИШ атаковали семь армейских блокпостов в районе Пальмиры
26 сирийских военнослужащих погибли в результате нападения на семь армейских блокпостов, совершенного боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе Пальмиры.
В результате боестолкновений сирийским военным пришлось отступить, - сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию ливанской газеты The Daily Star.
Террористы сконцентрировали большие силы под Пальмирой и пытаются захватить нефтяные месторождения Шаер и Эль-Махр.
Ранее агентство SANA распространило информацию о том, что армейским подразделениям удалось успешно отбить атаки боевиков под Пальмирой.
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