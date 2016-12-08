Боевики ДАИШ атаковали семь армейских блокпостов в районе Пальмиры

26 сирийских военнослужащих погибли в результате нападения на семь армейских блокпостов, совершенного боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе Пальмиры.

В результате боестолкновений сирийским военным пришлось отступить, - сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию ливанской газеты The Daily Star.

Террористы сконцентрировали большие силы под Пальмирой и пытаются захватить нефтяные месторождения Шаер и Эль-Махр.

Ранее агентство SANA распространило информацию о том, что армейским подразделениям удалось успешно отбить атаки боевиков под Пальмирой.

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