Боевики атаковали сирийскую армию в Алеппо с применением хлора

Российские эксперты установили, что правительственные войска Сирии подверглись химической атаке со стороны боевиков в Алеппо, в качестве отравляющего вещества использовался хлор. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

- Взятые российскими офицерами Научного центра радиационной, химической и биологической защиты на месте пробы подтверждают применение боевиками в качестве отравляющего вещества хлора, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерал-майора отравлению газом предшествовал выстрел из самодельной реактивной установки «Адский огонь». В результате этой химической атаки пострадало около 30 сирийских военнослужащих.

- Вчера вечером в восточном районе Алеппо (Карим-Джазмати) по сирийским правительственным войскам террористами в очередной раз было применено химическое оружие. В результате около 30 военнослужащих 415 батальона 115 дивизии Республиканской гвардии получили отравление различной степени тяжести. Большая часть из них была оперативно эвакуирована в госпиталь в Алеппо, - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ обратился к руководству Минобороны РФ призывает руководство Организации по запрещению химического Организации по запрещению химического оружия с призывом как можно скорее направить в Алеппо экспертов, поскольку применение террористами хлора участилось, но «почему-то Запад этого не замечает».

- Террористы в Алеппо применяют хлор против сирийских военнослужащих и мирного населения все чаще и больше. Однако никто из политиков, пекущихся на публике об Алеппо во Франции и особенно в Великобритании, в упор не видят этих преступлений. А точнее, хотят видеть виновниками этого только сирийские власти, - подчеркнул Конашенков.

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