Боевики «ан-Нусры» попросили власти Сирии об эвакуации из Алеппо

Попавшие в окружение боевики террористической группировки «Джебхат Фатах аш-Шам» (ранее — «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в РФ организация) обратились к властям Сирии с просьбой разрешить им беспрепятственно покинуть восточные кварталы Алеппо.

В настоящий момент правительственные войска атакуют последнюю дислокацию группировки в районе Бустан-эль-Каср, нанося удары по командным пунктам экстремистов, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ливанский телеканал Al-Manar.

Ранее, 7 декабря в результате решительного наступления армейским подразделениям при активной поддержке местного ополчения удалось освободить от боевиков еще 15 кварталов восточного Алеппо.