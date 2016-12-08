Боевики «ан-Нусры» попросили власти Сирии об эвакуации из Алеппо
Попавшие в окружение боевики террористической группировки «Джебхат Фатах аш-Шам» (ранее — «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в РФ организация) обратились к властям Сирии с просьбой разрешить им беспрепятственно покинуть восточные кварталы Алеппо.
В настоящий момент правительственные войска атакуют последнюю дислокацию группировки в районе Бустан-эль-Каср, нанося удары по командным пунктам экстремистов, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ливанский телеканал Al-Manar.
Ранее, 7 декабря в результате решительного наступления армейским подразделениям при активной поддержке местного ополчения удалось освободить от боевиков еще 15 кварталов восточного Алеппо.
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