Боевики в Алеппо вновь атаковали сирийские войска

В сирийском Алеппо продолжаются боевые действия – террористы нарушили договоренность с властями и снова открыли огонь по правительственным войскам.

В российском Центре по примирению сторон сообщили, что сирийским военным удалось отбить атаку боевиков. Армия продолжает освобождение восточных районов города от террористов, передает ТВЦ.

Ранее сообщалось, что боевики вместе с семьями и ранеными начали покидать Алеппо по специально открытым коридорам. Постпред России при ООН Виталий Чуркин высказывал предположение, что военная операция может закончиться в течение ближайших нескольких часов.