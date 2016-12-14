Боевики в Алеппо вновь атаковали сирийские войска
В сирийском Алеппо продолжаются боевые действия – террористы нарушили договоренность с властями и снова открыли огонь по правительственным войскам.
В российском Центре по примирению сторон сообщили, что сирийским военным удалось отбить атаку боевиков. Армия продолжает освобождение восточных районов города от террористов, передает ТВЦ.
Ранее сообщалось, что боевики вместе с семьями и ранеными начали покидать Алеппо по специально открытым коридорам. Постпред России при ООН Виталий Чуркин высказывал предположение, что военная операция может закончиться в течение ближайших нескольких часов.
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