Боевики в Алеппо расстреляли протестующих мирных жителей
Боевики вооруженных бандформирований в восточном Алеппо открыли огонь по демонстрации мирных жителей. Есть убитые и раненые.
Участники акции, которых насчитывалось несколько сотен человек, требовали от боевиков выпустить их из города или покинуть его самим. В какой-то момент террористы начали стрелять по толпе из автоматов.
Точное число погибших не называется, количество раненых исчисляется десятками, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ополчении. Многих участников акции боевики арестовали и предъявили им обвинения в связях с правительственной армией.
Следующая новость СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в Тюменской области
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии