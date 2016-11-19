Боевики в Алеппо расстреляли протестующих мирных жителей

Боевики вооруженных бандформирований в восточном Алеппо открыли огонь по демонстрации мирных жителей. Есть убитые и раненые.

Участники акции, которых насчитывалось несколько сотен человек, требовали от боевиков выпустить их из города или покинуть его самим. В какой-то момент террористы начали стрелять по толпе из автоматов.

Точное число погибших не называется, количество раненых исчисляется десятками, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ополчении. Многих участников акции боевики арестовали и предъявили им обвинения в связях с правительственной армией.