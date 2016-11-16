Боевикам ДАИШ строго запретили сбивать американские самолеты в Мосуле

В освобожденном от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) иракском городе Бахдида в 32 километрах от Мосула был обнаружен письменный приказ террористам ни при каких обстоятельствах не сбивать самолеты международной коалиции во главе с США.

Документ, подписанный лидером боевиков Абу Муавией, попал в распоряжение издания Sputnik Arabic, - сообщает РИА «Новости».

«Строго запрещается сбивать из любых орудий любой летательный аппарат, находящийся в воздухе, вне зависимости от его высоты, даже если воздушное судно приземлилось на крышу дома», — говорится в приказе.

Как уточняет издание, в указанном регионе наносят авиаудары только самолеты международной коалиции во главе с США, которые неоднократно были уличены в бомбардировках иракского ополчения и военных, а также сбросе грузов гуманитарного и военного назначения, которые оказывались в руках боевиков.

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