Боец Росгвардии получил удар ножом на акции 12 июня
На акции оппозиции 12 июня в Петербурге один из бойцов Росгвардии получил удар ножом в спину.
Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов отметил, что сотрудника спасла защитная амуниция, иначе последствия могли быть серьезными.
12 июня сторонники Алексея Навального решили провести акцию протеста на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля «Служу России», отмечает РИА Новости.
Аналогичный митинг прошел и в Москве, где сторонники оппозиционера были направлены с разрешенного митинга на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, что вызвало столкновения с полицией.
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