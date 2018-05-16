Боец «Азова» не подал руки президенту Украины
Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко на церемонии награждения военнослужащих.
Президент заявил о создании в стране отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий, что и вызвало возмущение солдата.
По его мнению, этим нужно было заниматься раньше, так как война длится уже четыре года, а присутствие Петра Порошенко на награждении боец посчитал позорным, обвинив президента в затягивании войны, передает РИА Новости.
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