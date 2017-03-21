«Блудный попугай Кеша» вернется на экраны в 3D-фильме

«Союзмультфильм» снимет 3D-фильм про блудного попугая Кешу, сообщила председатель художественного совета киностудии Татьяна Ильина.

Создатель знаменитого попугая, писатель Александр Курляндский, уже дал согласие начать работу над сценарием.

По словам Ильиной, сейчас идет разговор о подготовке полнометражного фильма про попугая Кешу. Она также отметила, что создатели на данный момент решают вопрос с форматом, потому что полный метр очень хотят прокатчики видеть в 3D, а для авторов рисованный сериал, переведенный в 3D, - это уже несколько другое.

Однако уже точно известно, что картина будет создана в стилистике советских мультфильмов, сочетающих юмор и социальную тематику. Кроме того, перед создателями будет стоять проблема адаптации любимого советского мультгероя к современным реалиям.

Первая серия мультсериала про «блудного попугая», созданная режиссером Валентином Караваевым и сценаристом Курляндским, вышла в 1984 году, напоминает интернет-издание «Санкт-Петербург.ру».

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