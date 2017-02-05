Bloomberg узнал о планах ЕС продлить санкции против РФ

Евросоюз намерен в марте этого года продлить срок действия персональных санкций против России, утверждают источники в Брюсселе.

Речь идет об ограничительных мерах, введенных в отношении 100 граждан России и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников ЕС.

Среди тех, в отношении кого планируется продлить санкции, фигурируют бизнесмен Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук. Санкции предусматривают замораживание активов и визовые ограничения.

ЕС ввел ограничительные меры против России в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. В сентябре 2016 года санкции были в очередной раз продлены до марта 2017 года. Россия в ответ в августе 2014 года ввела запрет на импорт продовольствия из стран ЕС и других государств, которые инициировали санкции.