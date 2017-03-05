Bloomberg представил новый рейтинг богатейших людей мира

Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг миллиардеров. В первую сотню вошли несколько россиян: глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Первое место в рейтинге занял основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 85,6 миллиарда долларов. Потанин разместился на 51 строчке рейтинга 16,6 миллиарда долларов), Мордашов – на 54 (16,5 миллиарда), Вексельберг – на 62 (14,8 миллиарда), Усманов – на 70 (13,9 миллиарда).

В первой сотне оказались еще несколько российских олигархов: глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин – на 71 (13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – на 74 (13,4 миллиарда).

При составлении рейтинга учитывается стоимость акций и данные по отчетности компаний, в которых миллиардеры имеют доли, сообщает РИА Новости.

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