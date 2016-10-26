Bloomberg определил границы антироссийских санкций

По версии издания Bloomberg, американские власти уже ввели столько ограничительных мер в отношении России, что список возможных дополнительных санкций уже практически опустел. При этом большая часть санкций была введена из-за событий на Украине и теперь США находятся в затруднительном положении, желая ввести ограничительные меры из-за сирийского кризиса.

– В России не осталось никого, кого бы можно было подвергнуть санкциям, – сказал научный сотрудник Кеннановского института при Центре Вудро Вильсона Майкл Кофман. По его словам, в расширении санкций против РФ у США нет дополнительных возможностей.

Среди возможных вариантов рассматриваются санкции в отношении Минобороны или банков. Крайним шагом может стать эмбарго на экспорт энергоносителей, однако этот вариант эксперты называют самым маловероятным, сообщает РИА "Новости".

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