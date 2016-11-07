Блокбастер «Доктор Стрэндж» лидирует в российском кинопрокате

Картина с участием британского актера Бенедикта Камбербэтча «Доктор Стрэндж» стала лидером проката в России и странах СНГ.

Премьерный показ фильма состоялся 31 октября, и за первую неделю общий кассовый сбор составил порядка одного миллиарда рублей, сообщает ресурс Planet Today.

Производством картины занималась компания Marvel Studios. Являясь дочерней структурой корпорации The Walt Disney Company, компания Marvel известна благодаря производству фильмов с вымышленными персонажами. На базе производства киностудии были созданы такие известные фантастические картины, как «Человек-Паук», «Люди Икс», «Тор», «Халк».

Сценарий для нового блокбастера «Доктор Стрэндж» написан Джоном Спэйтсом, а режиссером картины стал американский кинорежиссер и сценарист Скотт Дерриксон.

Своей популярностью среди зрительской аудитории в России «Доктор Стрэндж» обязан широко известным телесериалом «Шерлок», в котором Бенедикт Камбербэтч сыграл главную роль.