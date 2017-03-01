Блокада Донбасса вынудила украинский завод обратиться к России за углем
Украинский комбинат «Азовсталь» из-за блокады Донбасса вынужден закупать уголь у России и США об этом заявил гендиректор предприятия Энвар Цкитишвили.
В ходе встречи с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом он отметил, что подорожание сырья обернулось для комбината потерями в 3,6 миллиона долларов, сообщает УНН.
Цкитишвили добавил, что руководство предприятия рассматривало вопрос о покупке угля в Австралии, «но это еще дальше и еще дороже».
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