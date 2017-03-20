Блокада Донбасса обогатила Ахметова

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова а год увеличилось в два раза – до 4,6 миллиарда долларов по сравнению с 2,3 миллиарда долларов годом ранее, следует из опубликованного 20 марта рейтинга Forbes.

По данным издания, Ахметов стал самым богатым украинцем, заняв 351-е место в глобальном рейтинге миллиардеров. Миллиардер, владеющий группой СКМ, в которую входят компании ДТЭК и «Метинвест», столкнулся с проблемами в начале 2017 года в связи с обострением обстановки в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, и в середине марта СКМ сообщила о полной потере контроля над своими активами в Донецкой и Луганской областях.

Второе место в списке самых богатых граждан Украины по версии Forbes занимает сооснователь группы «Приват» Геннадий Боголюбов, состояние которого оценено в 1,4 миллиарда долларов. Следом идет еще один совладелец группы «Приват», бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский с состоянием в 1,1 миллиарда долларов, сообщает «РБК».