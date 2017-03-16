Блокада Донбасса нацелена на уничтожение его жителей
Транспортная блокада Донбасса не только нарушает права и свободы жителей региона, она в принципе направлена на уничтожение людей. Такое мнение высказала исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Она отметила, что украинские власти де-факто и де-юре отказались от выполнения минских договоренностей, передает «Экономика сегодня».
Киев занимается официальным отторжением и сепарацией территорий вместо реализации мер по реинтеграции на основании действующего закона об особом статусе региона, добавила Никонорова.
Следующая новость В Хабаровске офицер лишился руки из-за попадания снаряда
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии