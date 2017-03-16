Блокада Донбасса нацелена на уничтожение его жителей

Транспортная блокада Донбасса не только нарушает права и свободы жителей региона, она в принципе направлена на уничтожение людей. Такое мнение высказала исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что украинские власти де-факто и де-юре отказались от выполнения минских договоренностей, передает «Экономика сегодня».

Киев занимается официальным отторжением и сепарацией территорий вместо реализации мер по реинтеграции на основании действующего закона об особом статусе региона, добавила Никонорова.