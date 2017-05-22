«Блок Петра Порошенко» высказался против введения визового режима с РФ
Большинство депутатов фракции «Блок Петре Порошенко» против введения визового режим с Россией. Об этом заявил замруководителя фракции Алексей Гончаренко.
С инициативой введения виз ранее выступила фракция «Народный фронт». Гончаренко пояснил, что по данному вопросу были высказаны разные мнения, но какого-либо решения не принято, поскольку в повестке дня Рады его не было. Предметно инициатива, возможно, будет обсуждаться 25 мая, добавил парламентарий.
«Кроме того, очевидно, что РФ в таком случае зеркально также введет визы и для украинских граждан», - цитирует Гончаренко ТАСС. По его словам, в инициативе введения виз больше минусов, нежели плюсов.
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