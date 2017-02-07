Блогера Лапшина экстрадировали в Баку

Российский блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии по требованию азербайджанских властей, экстрадирован из Минска в Баку.

Ранее белорусский Верховный суд отклонил его жалобу на решение о передаче Азербайджану.

По сведениям «Интерфакса», по прибытии в Баку блогер был передан сотрудникам местной Службы государственной безопасности.

Генпрокуратура Азербайджана обвиняет Лапшина в неоднократных публичных призывах, направленных против государства, и незаконном пересечении госграницы республики. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

По версии следствия, блогер дважды посещал Карабах без официального разрешения Баку, а также призывал к признанию независимости Нагорно-Карабахского региона.