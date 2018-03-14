Блогер решил слетать на Камчатку ради выборов
Московский блогер Артем Кондратьев (Артем Кей) намерен самым первым из россиян проголосовать на выборах президента РФ.
Для этого он взял открепительное удостоверение и собирается лететь в Петропавловск-Камчатский, чтобы там опустить избирательный бюллетень в урну.
По словам блогера, ранее он не видел смысла участвовать в выборах, но с возрастом его отношение к этому кардинально изменилось.
«Я понял: можно сидеть на диване, можно говорить, как все плохо в стране, как все ужасно. Но лучше быть активным гражданином и как-то пытаться повлиять на ситуацию, если тебе что-тоне нравится, чем просто сидеть», - сказал он телеканалу «360».
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