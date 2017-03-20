Блогер обиделся на Дурова за разбитый смартфон
Блогер из Санкт-Петербурга Даниил Кашин пожаловался в интернете на то что создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров разбил его смартфон.
По словам блогера, он встретил Дурова в оном из торговых центров Петербурга и хотел сфотографироваться с ним. Однако тот выхватил у него смартфон и бросил вниз с высоты четвертого этажа. Упавший телефон подобрал неизвестный прохожий.
Кашин отметил, что к SIM-карте аппарата привязан электронный кошелек, на котором хранятся средства для оплаты арендованного блогером жилья. Он опасается, что что может лишиться этих денег.
Кашин и его друзья, ставшие свидетелями инцидента, осудили поведение Дурова. Тот обвинения в свой адрес никак не прокомментировал, сообщает OAne.ws.
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