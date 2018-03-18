Блогер Михаил Ронкаинен первым в мире проголосовал на выборах президента РФ

Первым в мире на выборах президента России проголосовал travel‐блогер Михаил Ронкаинен. Он посетил избирательный участок в новозеландском городе Окленд.

Всю неделю два российских блогера спорили за право стать первым на Земле, кто проголосует на выборах президента РФ. Раньше всех о своем намерении заявил YouTube-блогер Артем Кей. Для этого он зарегистрировался в избирательном участке Петропавловска-Камчатского: здесь избирательные участки открылись раньше остальных.

Однако Михаил Ронкаинен изъявил желание проголосовать в Новой Зеландии, где избирательные участки открываются на час раньше, чем на Камчатке, передает телеканал «360». Таким образом, Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах главы государства, а Артем Кей – первым, кто посетил избирательный участок на территории России.

Согласно условиям спора, проигравшая сторона должна постричься наголо.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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