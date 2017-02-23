Блинное многоборье «Блинатлон» пройдет в Москве 24 февраля

Все желающие смогут принять участие в большом блинном многоборье «Блинатлон», которое состоится в Москве 24 февраля в рамках фестиваля «Московская Масленица», говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

Как уточняется в материале, мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре.

Участники «Блинатлона» смогут посоревноваться в выпекании блинов, а также принять участие в подбрасывании блинов на сковородках, поедании блинов и забеге с блинами.

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощенным воскресеньем. В 2017 году Масленица начинается 20 февраля и продлится по 26 февраля включительно. По одной из версий в основе возникновения Масленицы лежит обычай выпекания блинов. Эта традиция связана с желанием людей уговорить солнце при помощи блинов согреть замерзшую землю, сообщает РИАМО.

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