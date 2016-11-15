В ближайшие сутки начнется операция по зачистке Алеппо

Российская авиация с крейсера «Адмирал Кузнецов» окажет поддержку наступающим частям сирийской армии в операции по зачистке Алеппо, которая может начаться в ближайшие сутки, пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

По его словам, гуманитарные паузы не дали практически никакого результата, так как в Алеппо сейчас бушует гуманитарная катастрофа. Клинцевич отметил, что бездействие приведет к гибели гражданского населения.

- С высокой степенью вероятности в ближайшие сутки начнутся боевые действия по вытеснению боевиков. В этой связи пришедшая к сирийским берегам авианесущая группировка кораблей должна быть использована для нанесения ударов, — подчеркнул Франц Клинцевич.