ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
Европейский союз в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По ее словам, ЕС оказывает поддержку Украине и всего через несколько дней объявит о соглашении, упрощающем визовый режим между странами.
Граждане Украины смогут осуществлять без получения визы туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не смогут работать или учиться, сообщает ТАСС.
Следующая новость Отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая из-за похолодания
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии