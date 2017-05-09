ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной

Европейский союз в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС оказывает поддержку Украине и всего через несколько дней объявит о соглашении, упрощающем визовый режим между странами.

Граждане Украины смогут осуществлять без получения визы туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не смогут работать или учиться, сообщает ТАСС.