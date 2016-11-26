В ближайшие часы Москву накроет сильный снегопад

Синоптики предупреждают жителей Москвы о надвигающемся на столицу сильном снегопаде, который будет сопровождаться порывистым ветром и гололедицей, сообщает в субботу столичный главк МЧС.

- В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 3.00 мск 27 ноября в Москве (включая ТиНАО) ожидается: снег (местами сильный), мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду, - приводит «РИА Новости» цитату из сообщения МЧС.

Не исключается возможность повреждения линий электропередачи и повала деревьев в связи с порывистым ветром, кроме того, на дорогах столицы могут возникнуть пробки.