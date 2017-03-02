В ближайшие часы Москва спрячется в туман

В ближайшие часы Москву накроет густой туман, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, в ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 3 марта по Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Туман может стать причиной затруднения движения транспорта и увеличения количества ДТП, предупредили в МЧС. Об этом сообщает «Интерфакс».