В Благовещенске неизвестные притащили на кладбище мангал
На Вознесенском кладбище Благовещенска местными жителями были обнаружены лица, устроившие пикник с мангалом.
Полиция проводит проверку после появления информации об инциденте.
По данным местных СМИ, некие мужчина и женщина на прошедших выходных устроили на территории Вознесенского кладбища пикник с мангалом, для чего приспособили одно из надгробий в качестве упора.
Также известно, что с 1995 года кладбище закрыто для захоронений, отмечает РИА Новости.
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