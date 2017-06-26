В Благовещенске неизвестные притащили на кладбище мангал

На Вознесенском кладбище Благовещенска местными жителями были обнаружены лица, устроившие пикник с мангалом.

Полиция проводит проверку после появления информации об инциденте.

По данным местных СМИ, некие мужчина и женщина на прошедших выходных устроили на территории Вознесенского кладбища пикник с мангалом, для чего приспособили одно из надгробий в качестве упора.

Также известно, что с 1995 года кладбище закрыто для захоронений, отмечает РИА Новости.