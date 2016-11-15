Благодаря «Платону» на ремонт региональных дорог в РФ направлено 22,9 млрд рублей

Система «Платон», предусматривающая сбор платы с владельцев большегрузных автомобилей за каждый километр пробега по автотрассам РФ, позволила направить в регионы на ремонт дорог, строительство мостов и путепроводов 22,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Росавтодора».

«Первые собранные системой «Платон» средства в размере 10,85 миллиарда рублей в мае были выделены из госбюджета на ремонт дорог, которые находились в самом критическом состоянии. Еще 12,1 миллиарда рублей в этом году уже были направлены в 19 субъектов на строительство, реконструкцию и ремонт 31 искусственного сооружения», - цитирует текст документа ТАСС.

Как отметили в ведомстве, на эти средства было отремонтировано около 1000 км дорог в 40 городах и субъектах России.

Кроме того, количество зарегистрированных в системе транспортных средств свыше 12 тонн увеличилось на 40 процентов по сравнению с показателями прошлого года и достигло 771 тысяч.

Средства, собранные благодаря системе «Платон», также планируется до конца 2017 года направить на ремонт 24 аварийных объектов и строительство четырех мостовых переходов в регионах.