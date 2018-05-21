Благодаря футболу россияне останутся с горячей водой
Власти городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, приняли решение перенести профилактические отключения горячей воды, запланированные на июнь-июль текущего года.
Дело в том, что бесперебойная подача горячей воды необходима на спортивных объектах и в гостиницах, где размесятся спортсмены и многочисленные болельщики.
«Учитывая очень короткий срок между отопительными сезонами и значительный объем работ, полностью исключить проведение работ невозможно. Иначе мы просто не сможем подготовить город к зиме, – сообщил представитель администрации Нижнего Новгорода в беседе с газетой «Известия».
Чемпионат мира по футболу-2018 впервые пройдет в России с 14 июня до 15 июля в одиннадцати городах, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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