Благодаря футболу россияне останутся с горячей водой

Власти городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, приняли решение перенести профилактические отключения горячей воды, запланированные на июнь-июль текущего года.

Дело в том, что бесперебойная подача горячей воды необходима на спортивных объектах и в гостиницах, где размесятся спортсмены и многочисленные болельщики.

«Учитывая очень короткий срок между отопительными сезонами и значительный объем работ, полностью исключить проведение работ невозможно. Иначе мы просто не сможем подготовить город к зиме, – сообщил представитель администрации Нижнего Новгорода в беседе с газетой «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 впервые пройдет в России с 14 июня до 15 июля в одиннадцати городах, сообщает «Санкт-Петербург.ру».