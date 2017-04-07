Благодарные арабы дали Трампу прозвище Абу Иванка аль-Америка

Жители некоторых арабских стран в благодарность за ракетную атаку по сирийской авиабазе Шайрат дали американскому президенту Дональду Трампу прозвище Абу Иванка аль-Америка.

Решение Трампа о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому вызвало бурю комментариев в социальной сети Twitter. Жители некоторых арабских государств поблагодарили политика за удар по Хомсу, выразив свою признательность в соответствии со своими языковыми традициями.

Уточняется, что Абу Иванка означает в переводе отец Иванки.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено 59 крылатых ракет, однако до цели долетели менее половины. В результате удара США погибли четыре военных Сирии, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях, сообщает Life.

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