Из бизнес-центра на юге столицы эвакуировали 300 человек
Из-за опасности взрыва из бизнес-центра на юге Москвы эвакуировали 300 человек.
В правоохранительных органах столицы сообщили: «По предварительным данным, поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в здании».
Из здания 19 по улице Ленинская свобода были срочно эвакуированы около 300 человек, сообщает ТАСС.
В настоящее время там работают кинологи со служебными собаками.
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