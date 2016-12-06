Бизнес-омбудсмен Титов добился отмены ареста российских счетов IKEA
Благодаря своевременному вмешательству уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова суд отменил решение об аресте российских счетов компании IKEA, на которых находилось свыше 9 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
- Состоялась личная встреча бизнес-омбудсмена и руководства российского филиала шведской компании. Юристы аппарата уполномоченного участвовали в выработке юридической позиции IKEA в процессе. В результате 6 декабря Краснинский районный суд отменил свое решение о блокировке счетов IKEA, - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.
Титов также направил официальное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой изучить сложившуюся ситуацию в рамках обобщения судебной практики. Титов отметил, что оперативность в решении этого вопроса – крайне важный фактор для привлекательности российской юрисдикции для иностранных инвесторов.
- Блокировка счетов – крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке – беспрецедентный шаг, - заявил Титов, слова которого приводят в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу Краснинский суд Смоленской области по иску бизнесмена Константина Пономарева арестовал 9,3 миллиарда рублей на счетах российского представительства корпорации IKEA, компании «Икеа Мос».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии