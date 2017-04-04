Бизнес-омбудсмен предложил скорректировать статью УК о мошенничестве

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов считает необходимым кардинально изменить статью 159 УК («Мошенничество»).

Он пояснил, что данная статья наиболее часто применяется к предпринимателям. «Она самая «резиновая» - под нее можно подвести практически любое обвинение», - цитирует омбудсмена ТАСС.

Титов отметил, что максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. В то же время наказание по статьям о специфических видах мошенничества гораздо мягче – до четырех-пяти лет.

«Надо сделать санкции по ней меньше, условно говоря, - до 5 лет, а отдельные статьи должны быть отягчающими», - разъяснил Титов.