Бизнесмены съедутся в Подмосковье на тренинги и пикники

Торгово-промышленная палата Московской области проводит неделю предпринимательства в регионе.

Мероприятие пройдет с 21 мая по 1 июня. Его участникам предлагаются мастер-классы и тренинги от известных бизнесменов, пикники и развлекательная программа.

По данным правительства Подмосковья, в регионе зарегистрировано около 320 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. По этому показателю область занимает одно из лидирующих мест в стране, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».