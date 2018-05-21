Бизнесмены съедутся в Подмосковье на тренинги и пикники
Торгово-промышленная палата Московской области проводит неделю предпринимательства в регионе.
Мероприятие пройдет с 21 мая по 1 июня. Его участникам предлагаются мастер-классы и тренинги от известных бизнесменов, пикники и развлекательная программа.
По данным правительства Подмосковья, в регионе зарегистрировано около 320 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. По этому показателю область занимает одно из лидирующих мест в стране, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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