Бизнесмены не досчитались по госконтрактам более 30 млрд рублей
Российские бизнесмены недополучили по госконтрактам свыше 30 миллиардов рублей. Такие данные получила Генпрокуратура оп итогам проведенной проверки в сфере госзакупок.
Поводом для нее послужила жалоба бизнес-омбудсмена Бориса Титов президенту России Владимиру Путину на рост задолженности бюджетов перед предпринимателями, сообщает агентство ФедералПресс.
Согласно выводам прокуратуры, к росту задолженности приводит нецелевое использование чиновниками средств и заключение контрактов на суммы, которые превышают доведенные им лимиты.
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