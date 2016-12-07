Бизнесмены не досчитались по госконтрактам более 30 млрд рублей

Российские бизнесмены недополучили по госконтрактам свыше 30 миллиардов рублей. Такие данные получила Генпрокуратура оп итогам проведенной проверки в сфере госзакупок.

Поводом для нее послужила жалоба бизнес-омбудсмена Бориса Титов президенту России Владимиру Путину на рост задолженности бюджетов перед предпринимателями, сообщает агентство ФедералПресс.

Согласно выводам прокуратуры, к росту задолженности приводит нецелевое использование чиновниками средств и заключение контрактов на суммы, которые превышают доведенные им лимиты.