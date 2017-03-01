Бизнесмен совершил забег в поддержку детей с синдромом Дауна

Столичный бизнесмен и посол благотворительного проекта «Атлет во благо» Петр Зозуля пробежал 360 километров от Новороссийска до Сочи. Цель акции – сбор средств для детей с синдромом Дауна.

Предприниматель рассказал, что реализовать задуманное оказалось физически сложно, однако он ощущал поддержку множества людей. «С радостью бы повторил этот проект, если бы была такая возможность», - заявил он ТАСС.

По словам Зозули, за неделю было собрано 390 тысяч рублей, которые будут направлены на обучение 13 детей. Бизнесмен отметил, что сбор средств еще не закончен. Он надеется, что пожертвования продолжат поступать.