Бизнесмен Роман Абрамович официально получит статус еврея
Российский бизнесмен Роман Абрамович после затруднений с получением визы Великобритании прилетел в Израиль, где собирается начать процедуру получения местного гражданства.
Также отмечается, что в настоящий момент Роман Абрамович ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.
Кроме того, бизнесмен приобрел за 25 млн долларов гостиницу «Версано» в Неве-Цедеке вместе с прилегающей территорией, отмечает ТАСС.
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