Бизнесмен Роман Абрамович официально получит статус еврея

Российский бизнесмен Роман Абрамович после затруднений с получением визы Великобритании прилетел в Израиль, где собирается начать процедуру получения местного гражданства.

Также отмечается, что в настоящий момент Роман Абрамович ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Кроме того, бизнесмен приобрел за 25 млн долларов гостиницу «Версано» в Неве-Цедеке вместе с прилегающей территорией, отмечает ТАСС.