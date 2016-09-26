Бизнесмен приговорен к пяти годам за аферу при ремонте Детского мира
Таганский суд Москвы вынес в понедельник приговор руководителю ООО "Эссовер-К" Валерию Логинову, который обвинялся в попытке хищения около 250 млн рублей при проведении работ в московском "Детском мире”, сообщает АГН "Москва"
Суд Москвы приговорил Логинова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении. - Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере")".
Суд установил, что Логинов с использованием поддельных документов о якобы выполненных работах по электроснабжению бывшего Торгового комплекса "Детский мир" в Москве совершил покушение на хищение денежных средств.
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